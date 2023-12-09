تعطيل الدراسة بجميع مراحلها في بلدية سوسة لسوء الأحوال الجوية

أخبار ليبيا 24

قررت مراقبة التربية والتعليم في بلدية سوسة بالجبل الأخضر، اليوم السبت، تعطيل الدراسة في جميع المراحل التعليمية العامة والخاصة، وذلك نظرًا لتوقعات سوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين.

وكانت سوسة قد تعرضت في سبتمبر الماضي لسيول وفيضانات أدت إلى تدمير الممتلكات ومقتل العشرات، جراء إعصار “دانيال”.

‎وقالت المراقبة، اليوم السبت، يعتبر يوم الأحد عطلة بجميع المدارس العامة والخاصة ببلدية سوسة باستثناء العمل الإداري بالمدارس وديوان المرقبة.

وتشهد أغلب مناطق شمال ليبيا سقوط أمطار غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من أن غزارة الأمطار قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وذكر المركز، أن الرياح تكون نشطة إلى قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلومترا، مناشدًا أخذ الحيطة والحذر.