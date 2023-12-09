تعطيل الدراسة بجميع مراحلها في بلدية سوسة لسوء الأحوال الجوية

9 ديسمبر، 2023 5:27 م
0 0

أخبار ليبيا 24

قررت مراقبة التربية والتعليم في بلدية سوسة بالجبل الأخضر، اليوم السبت، تعطيل الدراسة في جميع المراحل التعليمية العامة والخاصة، وذلك نظرًا لتوقعات سوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين.

وكانت سوسة قد تعرضت في سبتمبر الماضي لسيول وفيضانات أدت إلى تدمير الممتلكات ومقتل العشرات، جراء إعصار “دانيال”.

‎وقالت المراقبة، اليوم السبت، يعتبر يوم الأحد عطلة بجميع المدارس العامة والخاصة ببلدية سوسة باستثناء العمل الإداري بالمدارس وديوان المرقبة.

وتشهد أغلب مناطق شمال ليبيا سقوط أمطار غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من أن غزارة الأمطار قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وذكر المركز، أن الرياح تكون نشطة إلى قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلومترا، مناشدًا أخذ الحيطة والحذر.

الوسوم
9 ديسمبر، 2023 5:27 م
0 0

المزيد من الأخبار

الدبيبة يمنح إجازة رسمية لكافة القطاعات والمؤسسات بسبب التقلبات الجوية

9 ديسمبر، 2023 4:23 م

حماد يتهم حكومة الوحدة بصرف أكثر من 180 مليار دينار دون أي استفاد للمواطن

9 ديسمبر، 2023 4:17 م

غرق شوارع طرابلس مع هطول الأمطار الغزيرة

9 ديسمبر، 2023 2:54 م

الهلال الأحمر يدعو سكان طرابلس إلى تجنب المناطق المنخفضة والأودية

9 ديسمبر، 2023 1:26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى