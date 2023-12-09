تحت شعار “فلسطين قضيتنا”.. قافلة طبية ليبية إلى غزة

9 ديسمبر، 2023 11:28 ص
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أخبار ليبيا 24

أطلقت بلدية حي الأندلس في العاصمة طرابلس، أمس الجمعة، الحملة الإعلامية لإشهار قافلة غزة الطبية تحت شعار “فلسطين قضيتنا”.

وتشمل الحملة وفق المكتب الإعلامي لبلدية حي الأندلس، مواد إغاثة ومساعدات طبية تضم سيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية.

وأكد عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي، خلال لقائه متطوعي القافلة، استعداد البلدية لتقديم يد العون والمساعدة لأي مُبادرة تخفف مُعاناة أهلنا في فلسطين الذين يتعرضون لحرب إبادة مُمنهجة من الكيان الصهيوني ، مشيدا بمجهودات القائمين على هذه الحملة.

وأظهرت بيانات لجمعية الهلال الأحمر المصري في نوفمبر الماضي أن ليبيا حلّت في المركز الثاني من حيث حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، بحمولة إجمالية بلغت 546.9 طن، خلف مصر التي قدمت 6944 طنا.

9 ديسمبر، 2023 11:28 ص
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