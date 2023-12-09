بلدية طرابلس المركز تناشد حكومة الوحدة بسرعة التدخل تجاه المباني المتهالكة

أخبار ليبيا 24

ناشدت، بلدية طرابلس المركز، اليوم السبت، حكومة الوحدة بسرعة التدخل لإجراء حلول جذرية للمباني المتهالكة داخل نطاق البلدية لسلامة الساكنين. وأطلقت البلدية وسم “أنقذوا المباني المتهالكة”.

يأتي ذلك في ظل التقلبات الجوية المصحوبة بأمطار غزيرة في مناطق غرب ليبيا من بينها طرابلس.

هذا وقالت البلدية، إن وزير الحكم المحلي – رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، بدر الدين التومي، رفقة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، مصطفى التركي، عقدا اجتماعا مع لجنة الطوارئ والاستجابة ببلدية طرابلس المركز.

وأضافت، أن الاجتماع تركّز حول الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الطوارئ والاستجابة ببلدية طرابلس المركز، بشكل عاجل، لشفط برك المياه وتجمعاتها التي عاقت حركة السير في المدينة.

كما تركّز حول معالجة أي انجرافات حدثت في الطرقات وكذلك العمل على تسليك أي انسدادات في شبكات المياه والصرف الصحي.