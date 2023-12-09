بسبب كأس الأمم الأفريقية.. هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عن الفترة التي سيغيب خلالها نجمه المصري محمد صلاح عن الفريق بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

وقال كلوب بشأن غياب صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة “ليفربول إيكو” البريطانية: “لا.. لم أفكر في الأمر كي أكون صادقا، ولا يمكنني تغييره على أي حال”.

وأضاف: “ليس لدي خطط حقيقية لتعويض غياب محمد صلاح.. إننا نتحدث عن شهر يناير.. أليس كذلك؟ أتمنى أن يعود ديوجو في ذلك الوقت”.

وتابع: “لم أفكر في الأمر بعد. على الأرجح سيكون صلاح متاحا معنا أمام أرسنال (7 يناير المقبل) في كأس الاتحاد الإنجليزي. لست متأكدا من الموعد الرسمي للسماح برحيل اللاعبين”.

وواصل المدير الفني لليفربول: “ديسمبر شهر صعب حقا. تشعر بالسعادة عندما تجتازه، ثم تبدأ في التفكير في كل ما تبقى. لا يمكننا تجنب ذلك على أي حال”.

وختم: “مهما يكن الأمر فإن ما يمكنني قوله، إذا قرر منتخب مصر أنه يجب أن يرحل مو في الثاني أو الثالث أو الرابع من يناير. أنا متأكد من أن صلاح يريد خوض مباراة أرسنال، لكنني لست متأكدا من قدرتنا على اتخاذ هذا القرار”.

يذكر أن مشاركة صلاح في كأس الأمم الأفريقية “الكان” تعني غيابه بشكل مؤكد عن رحلة ليفربول إلى بورنموث في 21 يناير، وقد يغيب أيضا أمام تشيلسي وأرسنال وبيرنلي في حالة تقدم مصر في البطولة.