بسبب التقلبات الجوية المحتملة.. شركة البريقة توصي بالحد الأدنى من العاملين

9 ديسمبر، 2023 11:15 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

دعت شركة البريقة لتسويق النفط إلى الاعتماد على الحد الأدنى من العاملين من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، تزامنًا مع توقعات بتقلبات جوية وسوء طقس خلال هذه الفترة.

وطالبت الشركة في بيان لها جميع لجان الطوارئ بالشركة وخاصة بالمناطق التشغيلية بالزاوية وطرابلس ومصراتة بضرورة عقد اجتماع عاجل والاستعداد لمواجهة الطوارئ المتعلقة بحالة الطقس.

وناشدت غرفة العمليات الرئيسية بالشركة جميع مدراء المناطق والمدراء العامين بضرورة تنبيه جميع المستخدمين التابعين لهم بأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل.

وأشارت إلى احتمال حدوث تقلبات جوية اعتبارا من الأحد إلى الثلاثاء، حيث من المتوقع هطول كميات غزيرة من الأمطار قد ينتج عنها فيضانات وتجمع للمياه في الأماكن المنخفضة متسببة في غلق الطرق مما يعرض سلامة المستخدمين للخطر.

واليوم السبت، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق  شمال غرب ليبيا، وتكون شديدة الغزارة احيانا على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية مع انخفاض درجات الحرارة، وتشمل الأمطار مناطق الشمال الشرقي تدريجيا من مساء اليوم.

9 ديسمبر، 2023 11:15 ص
0 0

المزيد من الأخبار

محلي بني وليد يشكل غرفة عمليات للتعامل مع التقلبات الجوية المحتملة

9 ديسمبر، 2023 10:38 ص

هيئة السلامة الوطنية ترفع درجة التأهب تحسبا للتقلبات الجوية المحتملة

9 ديسمبر، 2023 10:25 ص

إنفوغرافيك| تعرف على مبادرة وزارة التخطيط لزراعة 100 مليون شجرة في ليبيا

9 ديسمبر، 2023 9:47 ص

أمطار غزيرة على أغلب مناطق شمال غرب البلاد

9 ديسمبر، 2023 9:37 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى