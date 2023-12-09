بسبب التقلبات الجوية المحتملة.. شركة البريقة توصي بالحد الأدنى من العاملين

أخبار ليبيا 24

دعت شركة البريقة لتسويق النفط إلى الاعتماد على الحد الأدنى من العاملين من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، تزامنًا مع توقعات بتقلبات جوية وسوء طقس خلال هذه الفترة.

وطالبت الشركة في بيان لها جميع لجان الطوارئ بالشركة وخاصة بالمناطق التشغيلية بالزاوية وطرابلس ومصراتة بضرورة عقد اجتماع عاجل والاستعداد لمواجهة الطوارئ المتعلقة بحالة الطقس.

وناشدت غرفة العمليات الرئيسية بالشركة جميع مدراء المناطق والمدراء العامين بضرورة تنبيه جميع المستخدمين التابعين لهم بأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل.

وأشارت إلى احتمال حدوث تقلبات جوية اعتبارا من الأحد إلى الثلاثاء، حيث من المتوقع هطول كميات غزيرة من الأمطار قد ينتج عنها فيضانات وتجمع للمياه في الأماكن المنخفضة متسببة في غلق الطرق مما يعرض سلامة المستخدمين للخطر.

واليوم السبت، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا، وتكون شديدة الغزارة احيانا على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية مع انخفاض درجات الحرارة، وتشمل الأمطار مناطق الشمال الشرقي تدريجيا من مساء اليوم.