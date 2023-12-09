بسبب التقلبات الجوية.. استنفار أمني لمديرية أمن النواحي الأربع في محيط وادي المجينين

أخبار ليبيا 24

سيّرت، مديرية أمن النواحي الأربع، دوريات أمنية داخل نطاق البلدية بالطرق الرئيسية والفرعية وبجوار وادي المجنين.

وقالت وزارة الداخلية، إن ذلك يأتي استعدادًا لتقديم يد العون للمواطنين، فيما يتعلق بالتعامل مع أية ظروف أو مستجدات قد تنجم عن أحوال الطقس وتقلباته.

وتشهد أغلب مناطق شمال ليبيا سقوط أمطار غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من أن غزارة الأمطار قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وذكر المركز، أن الرياح تكون نشطة إلى قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلومترا، مناشدًا أخذ الحيطة والحذر.