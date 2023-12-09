الهلال الأحمر يدعو سكان طرابلس إلى تجنب المناطق المنخفضة والأودية

أخبار ليبيا 24

حث الهلال الأحمر الليبي سكان طرابلس على أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة العامة، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة حسب التوقعات الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال الهلال الأحمر، في بيان له أنه من المهم أن تبقوا في أماكن آمنة وتجنبوا المناطق المنخفضة والأودية، مضيفا “إذا كنتم في حاجة إلى المساعدة أو تواجهون أي طارئ، يرجى التواصل معنا عبر بريد الصفحة أو أرقام غرفة الطوارئ الخاصة بنا”.

واليوم السبت، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا، وتكون شديدة الغزارة أحيانا على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية مع انخفاض درجات الحرارة، وتشمل الأمطار مناطق الشمال الشرقي تدريجيا من مساء اليوم.