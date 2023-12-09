العراق: نحارب المخدرات كما نحارب الإرهاب

أخبار ليبيا 24

كشفَ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن وجود أكثر من 17 ألف متهم بحيازة المخدرات خلف قضبان السجون، مشيرًا إلى أن 50 في المائة من الشباب يتعاطون المخدرات بطريقة وأخرى.

وقال الرئيس العراقي خلال كلمته في المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات إن هذه الآفة تنامت بشكل غير مسبوق في العقدين الأخيرين، وإن مكافحتها تماثل الحرب ضد الإرهاب، على حد تعبيره.

وفي سياقٍ منفصل.. انخفضتْ إيرادات العراق من النفط الخام خلال نوفمبر المنصرم بمقدار مليار دولار، مسجلةً 8.512 مليار دولار، مقابل 9.59 مليار في أكتوبر، بحسب وزارة النفط العراقية.

بدوره أكد البنك المركزي العراقي، أنّ حوالي 30 بالمئة من إيرادات النفط لا تدخل البنك؛ مرجعًا السبب على أن وزارة المالية تقوم باستعمالها للتسديدات الخارجية.

وأضاف البنك المركزي؛ أن هنالك 90% من مبيعات البنك المركزي لأغراض الحوالات والتحويل الخارجي، مشيرًا على وجود مباحثات متواصلة لتنظيم عملية الاستيراد من إيران بما لا يعرض الدول لأي إشكالات، وفق أحدث نشراته.