الدبيبة يمنح إجازة رسمية لكافة القطاعات والمؤسسات بسبب التقلبات الجوية

أخبار ليبيا 24

أصدر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، قرارا بمنح إجازة رسمية غدا الأحد، في المؤسسات والمرافق العامة كافة، مع استثناء الجهات المرتبطة مهامها بالاستجابة السريعة للمحافظة على سلامة المواطنين.

أتى ذلك نظرا لوجود تقلبات جوية قد تعيق الوصول إلى أماكن العمل والدراسة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها طرابلس في غرق بعض شوارعها، وسط تحذيرات ومطالبات من الأجهزة الأمنية المواطنين بعدم الخروج من منازلهم.

وأظهرت مقاطع مصورة، غرق شوارع وأحياء طرابلس بالمياه متسببة في عرقلة حركة السير وقطع بعض الطرق فيها، من ضمنها الطرق المشيدة حديثا ضمن مشروع “عودة الحياة”.

وحذرت مديرية أمن طرابلس المواطنين من الخروج من منازلهم خلال الساعات القادمة إلا للضرورة، وذلك بسبب كمية الأمطار الغزيرة، والتي من المتوقع أن تكون أكثر غزارة في باقي ساعات اليوم السبت.

من جانبها نبّهت وزارة الداخلية إلى وجود تجمعات لمياه الأمطار بطريق السريع باتجاه الشرق في جسر زناتة وجسر 20 رمضان، وجسر الغرارات وتحويرة البيفي.