الداخلية تحذر السائقين من تجمع مياه الأمطار بالطريق السريع في طرابلس

أخبار ليبيا 24

هطلت أمطار غزيرة على طرابلس اليوم السبت، بينما نبهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية السائقين بتوخي الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ونوهت الوزارة إلى وجود تجمعات لمياه الأمطار بالطريق السريع باتجاه الشرق في جسر زناتة وجسر 20 رمضان “11 يونيو” سابقاً وجسر الغرارات وتحويرة البيفي.

كما حذرت الداخلية من وجود تجمعات أخرى للمياه في جزيرة دوران عودة الحياة والإشارة الضوئية الجبس، والإشارة الضوئية التضامن، وجزيرة دوران الدرن.

وطالبت الداخلية من المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه، مشيرة إلى أن مكونات وزارة الداخلية متواجدة بكافة المناطق وجاري العمل على شفط المياه من قبل شركة العامة للصرف الصحي وشركة الخدمات العامة منذ ساعات الصباح الأولى بالتنسيق مع غرفة الطوارئ.