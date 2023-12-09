إقفال محال تجارية في بنغازي لمخالفتها التسعيرة والشروط الصحية

أخبار ليبيا 24

بدأت الغرفة الأمنية المشتركة برئاسة مدير أمن بنغازي، اليوم السبت، مباشرة مهامها في إقفال المحال التجارية المختصة في بيع اللحوم المخالفة للتسعيرة والشروط الصحية.

وقامت الغرفة بمهام التفتيش الصحي والوقائي على محلات بيع اللحوم والدواجن ولضبط المخالفين للتسعيرة المتفق عليها.

وقالت مديرية أمن بنغازي، أن الغرفة أقفلت عدد من المحال التجارية لمخالفتهم التسعيرة والشروط الصحية، كما تمّ ضبط العديد من العمالة داخل بعض المحال لا يحملون إجراءات ولا شهادات صحية.

وذكرت المديرية، أنّه تمّ المرور على عدد من محال المواد الغذائية، حيث لوحظ فيها ارتفاع أسعار الدواجن والبيض. وأضافت، أنّه تمّ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهاز الحرس البلدي بنغازي.

وكانت الحكومة الليبية قد أصدرت تسعيرة موحدة لبعض السلع الغذائية من بينها أسعار اللحوم والبيض.