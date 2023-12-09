أمطار غزيرة على أغلب مناطق شمال غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا، وتكون شديدة الغزارة احيانا على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية مع انخفاض درجات الحرارة، وتشمل الأمطار مناطق الشمال الشرقي تدريجيا من مساء اليوم.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تشهد مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة هطول أمطار غزيرة على أغلب المناطق، و تكون شديدة الغزيرة أحيانا خاصة على (المناطق الساحلية من طرابلس إلى الخمس – ترهونة وماجا ورها – بعض مناطق الجبل الغربي) تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري) مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة و جريان بعض الأودية المحلية.

والرياح غربية فشمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية احيانا تصل سرعتها إلى (60)كم/س على أغلب المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (11-16)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة بدايةً من مساء هذا اليوم يصحبها خلايا رعدية ومن المتوقع ان تكون جيدة خاصة على مناطق الخليج واجدابيا إلى بنغازي، وتكون جيدة إلى غزيرة من مساء يوم الغد على مناطق شرق بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (18–21)مْ، ولا تتجاوز ( 15 )مْ على الجبل الأخضر.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تتكاثر السحب على مناطق الحمادة والجفرة يتخللها سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17–22)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد على مناطق الواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20–22)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على الواحات.