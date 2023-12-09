أردوغان: لا يمكن تحقيق العدالة في العالم في ظل وجود أمريكا

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العدالة ستحقق في العالم شريطة عدم وجود الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضد قرار وقف الحرب في غزة، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق… قال أردوغان، في كلمةٍ له أمام البرلمان، إن إسرائيل «دولة إرهابية» على حد قوله.

وأضاف الرئيس التركي خلال حديثه أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وتنتهك القانون الدولي في غزة، مشدّدًا علة أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية.

وفيما سبق.. قال أردوغان، إن حركة حماس الفلسطينية ليست منظمة إرهابية؛ لأنها تخوض معركةً لتحرير أرضها.

أردوغان؛ وخلال كلمته أمام نواب حزبه بالبرلمان، اعتبر أن الهجمات الإسرائيلية على غزة ودعم هذه الهجمات يصلان إلى حد الاغتيال والمرض العقلي، على حد قوله.