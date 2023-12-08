وزير العمل بالحكومة الليبية يكشف عن خطة لتدريب الباحثين عن العمل في الداخل والخارج

أخبار ليبيا 24

كشف، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عبد الله الشارف أرحومة، وجود مبادرة وخطة تهدف إلى تدريب الباحثين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الوزير، أن الخطة تستهدف 25.000 باحث عن العمل في الداخل و1000 باحث عن العمل خارج البلاد.

وأكد أرحومة، في كلمة بحفل تخرج الباحثين عن العمـل الموفدين من الحكومة الليبية في دورة الشبكات “CCNA” بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، شددا على ضرورة تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم وتأهيلهم.

والتقى أرحومة، الخميس، بالعشرة الأوائل من الموفدين من قبل الحكومة الليبية للمملكة الأردنية الهاشمية.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى أفكار ومقترحات المتدربين في ما يخص التدريب الخارجي واحتياجات سوق العمل الليبي لمختلف المجالات، والتي سيتم إقامة دورات متخصصة بها.