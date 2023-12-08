مقتل صحفي تابع لرويترز بنيران دبابة إسرائيلية في لبنان

أخبار ليبيا 24

أعلنت وكالة رويترز للأنباء أن تحقيقا أجرته خلص إلى أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل صحفيا من رويترز وأصاب ستة صحفيين في لبنان يوم 13 أكتوبر الماضي بإطلاق قذيفتين في تتابع سريع من إسرائيل، بينما كان الصحفيون يصورون قصفا عبر الحدود.

وقالت الوكالة إن الغارتان أدتا إلى مقتل الصحفي عصام عبد الله (37 عاما) من وكالة رويترز، وإصابة مصورة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي (28 عاما) بجروح خطيرة على بعد كيلومتر واحد من الحدود الإسرائيلية بالقرب من قرية علما الشعب اللبنانية.

وذكرت رويترز، أنها تحدثت مع أكثر من 30 مسؤولا حكوميا وأمنيا وخبراء عسكريين ومحققين في الطب الشرعي ومحامين ومسعفين وشهودا لتجميع رواية مفصلة عن الحادث.

واستعرضت وكالة الأنباء ساعات من لقطات الفيديو من ثماني وسائل إعلام في المنطقة في ذلك الوقت ومئات الصور من قبل الهجوم وبعده، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية عالية الدقة.

أدلة

وقالت رويترز، إن حصلت، في إطار تحقيقها، أيضًا أدلة من مكان الحادث، بما في ذلك شظايا على الأرض ومثبتة في سيارة رويترز، وثلاث سترات واقية من الرصاص، وكاميرا، وحامل ثلاثي القوائم، وقطعة معدنية كبيرة.

وأضافت، أن المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (TNO)، وهي معهد أبحاث مستقل يختبر ويحلل الذخائر والأسلحة لصالح عملاء مثل وزارة الدفاع الهولندية، قامت بفحص المواد لصالح رويترز في مختبراتها في لاهاي.

وكانت النتائج الرئيسية التي توصلت إليها، هي أن القطعة المعدنية الكبيرة كانت عبارة عن زعنفة ذيل لقذيفة دبابة عيار 120 ملم تم إطلاقها بواسطة مدفع دبابة أملس تم وضعها على بعد 1.34 كم من المراسلين، عبر الحدود اللبنانية.

وكانت المجموعة المؤلفة من سبعة مراسلين من وكالة فرانس برس والجزيرة ورويترز يرتدون سترات واقية من الرصاص وخوذات زرقاء، وكُتب على معظمهم كلمة “صحافة” بأحرف بيضاء. كان هناك صحفيون من سبع وسائل إعلام أخرى على الأقل في علما الشعب وما حولها في ذلك اليوم.

وقالت اليساندرا جالوني رئيسة تحرير رويترز إن “الأدلة التي لدينا الآن والتي نشرناها اليوم تظهر أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل زميلنا عصام عبد الله.”

وأضافت: “ندعو إسرائيل إلى توضيح كيف حدث هذا ومحاسبة المسؤولين عن مقتله وإصابة الصحافية كريستينا عاصي من وكالة فرانس برس، وزميلينا ثائر السوداني وماهر نزيه والصحفيين الثلاثة الآخرين”. . “كان عصام صحافياً لامعاً وشغوفاً، وكان محبوباً جداً في رويترز”.