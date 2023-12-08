للتقلبات الجوية..المقريف يمنح مراقبي التعليم بالبلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة 

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أعلن وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، منح مراقبي التربية والتعليم بالبلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه السلطة تأتي استناداً إلى بيان المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن توقع حدوث تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة يوم الأحد المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التقلبات الجوية قد تؤدي إلى جريان الأودية، وتجمع

المياه في الأماكن المنخفضة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا الإجراء حماية لأبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين والعاملين في قطاع التعليم.