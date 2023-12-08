لا يحق لأي جهة دولية رفض عمل يخضع للسيادة الليبية..6+6 ترد على دعوة باتيلي للحوار 

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أعلنت لجنة القوانين الانتخابية 6+6 أنه لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض عملًا يخضع للسيادة الليبية.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة ردًا على الخطة التي أعلنت عنها البعثة الأممية ودعوتها لأطراف سياسية للاجتماع بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول قضايا تراها البعثة خلافية وتحتاج للحوار.

وأضافت اللجنة أن القوانين الانتخابية قد تم إنجازها بشكل توافقي وقانوني، ولا يحق لأي جهة محلية الاعتراض إلا عبر الطعن الدستوري أو بطلب للتعديل يقع النظر فيه وفق الإجراءات التشريعية.

وأكدت اللجنة أن القوانين الانتخابية التي صدرت هي أفضل الممكن، وقد لاقت ترحيبا شعبيا كبيرا وقبولا واسعا من كل الأحزاب والقوى الوطنية.

واعتبرت اللجنة أن إعادة فتحها ليس له هدف إلا هدم التوافق الذي حصل وإيقاف مسيرة الانتخابات ولنعود مجددا إلى المربع الأول.

ولفتت اللجنة إلى أن دور البعثة الأممية وفق قرار إنشائها هو دعم المؤسسات الوطنية ولا تحل محلها.

وأشارت 6+6 إلى أن الحوار الذي دعا له المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لم يخضع لمعايير موضوعية في الاختيار وليس له أساس قانوني ولا غطاء شرعي يمكنه من اعتماد أي نتائج لمثل هذا الحوار.

وأكدت اللجنة أن باتيلي لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية فتصبح نتائجها محل طعن أمام القضاء الليبي الحر.

ودعت لجنة القوانين الانتخابية 6+6 الشعب الليبي بكل أطيافه أن يقف صفا واحدا ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية وأن يدافع عن القوانين وحقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده.

ودعت اللجنة كذلك مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر بهدف التوافق حول باقي الخطوات في طريق الانتخابات وقطع الطريق على استغلال البعثة ومن خلفها للمادة 64 من الاتفاق السياسي من أجل إعادة تكرار نموذج جنيف الذي لم يتحقق منه إلا مزيدا من المعاناة وإطالة أمد الأزمة.