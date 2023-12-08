قرعة “كوبا أمريكا”.. الأرجنتين حامل اللقب على رأس المجموعة الأولى والبرازيل في الرابعة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أوقعت قرعة بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم 2024، التي سحبت اليوم، في مدينة /ميامي/ بولاية /فلوريدا/ الأمريكية المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب على رأس المجموعة الأولى بجانب كلا من بيرو وتشيلي والفائز من مباراة الملحق بين كندا وترينيداد وتوباغو.

وتستضيف الولايات المتحدة منافسات البطولة في الفترة من 20 يونيو إلى 16 يوليو من العام المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وسيدافع المنتخب الأرجنتيني عن لقبه في الأراضي الأمريكية في النسخة الموسعة التي ستضم 16 منتخبا، حيث انضم ستة أعضاء من /الكونكاكاف/ إلى المنافسين العشرة المعتادين في أمريكا الجنوبية.

وتبدأ الأرجنتين مشوارها في البطولة في 20 يونيو المقبل في /أتلانتا/ بولاية /جورجيا/ بمواجهة كندا أو ترينيداد وتوباغو اللذين سيلتقيان في ملحق لتحديد أحد المقعدين المؤهلين لـ/الكونكاكاف/ في مارس المقبل، ومن ثم سيواجه الأرجنتين، منتخب تشيلي، في /نيوجرسي/ في 25 يونيو في إعادة لنهائي كوبا أمريكا 2016 التي أقيمت بمناسبة مئوية المسابقة في الولايات المتحدة أيضا.

ويختتم زملاء النجم ليونيل ميسي مشوارهم في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب بيرو في /ميامي/ في 29 يونيو.

في المقابل، وقع منتخب البرازيل حامل اللقب تسع مرات ضمن المجموعة الرابعة الى جانب كولومبيا والباراغواي والفائز من الملحق بين كوستاريكا وهندوراس.

ويستهل منتخب البرازيل بطل العالم خمس مرات مشواره على ملعب /سوفي ستاديوم/ في لوس أنجلوس بمواجهة كوستاريكا أو هندوراس في 24 يونيو قبل مواجهته لمنتخب الباراغواي في /لاس فيغاس/ في 28 من نفس الشهر، ليختتم مشواره في الدور الأول أمام كولومبيا الحاصل على اللقب مرة واحدة على ملعب /ليفي/ في /سانتا كلارا/.

ووقع منتخب المكسيك في المجموعة الثانية إلى جانب الإكوادور، فنزويلا وجامايكا، أما منتخب الولايات المتحدة المضيف فسيلعب بالمجموعة الثالثة مع الأوروغواي وبنما وبوليفيا.

وسيلتقي المنتخب الأمريكي مع بوليفيا وبنما في أول مباراتين له في المجموعة الثالثة قبل أن يواجه منتخب الباراغواي الذي يتساوى مع نظيره الأرجنتيني في عدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 15 مرة لكل منهما.

ويستضيف ملعب مرسيدس بينز بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، المباراة الافتتاحية، بينما تستضيف مدينة ميامي المباراة النهائية للبطولة في 14 يوليو 2024 في ملعب هارد روك.

يشار إلى أن متصدر ووصيف كل مجموعة يصعدان للدور ربع النهائي الذي سيكون أولى الأدوار الإقصائية في البطولة، فيما يودع صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة البطولة رسميا.