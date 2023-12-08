قبائل الزنتان تُرحب بعقد جلسة مجلس النواب بالمدينة

8 ديسمبر، 2023 3:59 م
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أخبار ليبيا 24

حربت قبائل وأعيان مدينة الزنتان بعقد جلسة مجلس النواب المقبلة في المدينة، ومتنين أن يتوفر فيها المناخ الملائم لحل مختلف الإشكاليات التي تعيق المسار السياسي.

وأكدت قبائل الزنتان تأييدها تشكيل حكومة جديدة موحدة تعمل على إنجاح العملية الانتخابية، وتساهم في توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية.

وطالبت القبائل البعثة الأممية وعبدالله باتيلي بعدم إقصاء أي طرف من الدعوة التي وجهها للأطراف السياسية لاجتماعه الذي سيعقد في الفترة المقبلة.

وجددت القبائل رفضها تواجد القوات العسكرية الأجنبية على الأراضي الليبية، مطالبين القوات الأجنبية بالانسحاب فورًا قبل إجراء العملية الانتخابية.

ورفضت قبائل الزنتان بشكل قاطع تمديد بقاء أي قوات عسكرية أجنبية في الغرب الليبي، مؤكدين على عدم الخلط بين مشروع المصالحة الوطنية وبين من “أفسدوا ونهبوا وأجرموا في حق الوطن بغية الإفلات من القانون والقضاء”، وفق البيان.

8 ديسمبر، 2023 3:59 م
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