عقب الهبوط الأرضي.. الدبيبة يشدد على استكمال مشروع تصريف المياه بطريق الجامعة

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شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة استكمال مشروع خطوط تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وأصدر تعليماته بضرورة الوقوف على أسباب الهبوط الأرضي بطريق الجامعة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الدبيبة للمشروع صباح الجمعة، دعا خلالها الشركة المنفذة إلى استكمال أعمالها، وتوضيح جميع التفاصيل الفنية للمشروع، والتنسيق مع مديرية الأمن، وإقفال الأجزاء التي تعاني المشاكل الفنية نفسها في الجزء الذي هبط من الأرض، وفق بيان منصة حكومتنا.

ووجه رئيس الحكومة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بضرورة إعطاء الأولوية لمشروعات الصرف الصحي التي أهملت خلال العقود الماضية، وفق قوله.

وأوضح مدير المشروع والفريق الفني بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والشركة العامة للمياه والصرف الصحي أن سبب الهبوط الأرضي، الذي وقع أمس الخميس بطريق الجامعة، يرجع إلى خط تصريف مياه قديم جرى تنفيذه في العام 1978، ولم تجر صيانته أو استبداله إلا في العام 2022.

ونبه إلى أن خط المياه القديم من مادة الترنيت التي تتسبب في انهيارات مستمرة بالطريق، مشيرا إلى العمل على استبدال الخط بعد استكمال التصاميم الفنية والإجراءات التعاقدية.

وأمس الخميس، أعلنت مديرية أمن طرابلس حدوث هبوط أرضي في جزء من طريق الجامعة بالمدينة؛ نتيجة مياه الأمطار.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط سيارة داخل الحفرة التي تسبب فيها السقوط الأرضي دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأشارت المديرية في بيان مقتضب إلى أنها تواصلت مع شركة العامة للمياه والصرف الصحي للبدء في صيانة الطريق.