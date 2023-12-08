عدد ضحايا الحرب على غزة يفوق الـ17 ألف شهيد

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 17487 قتيلاً في الـ63 من الحرب على قطاع غزة.

المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة قال في بيانٍ صحفي: «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدئه إلى 17487 شهيداً وإصابة 46480 مواطناً. 70 في المائة من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

وأضاف القدرة: «في اليوم الثالث والستين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى المستشفيات فقط 313 شهيداً و558 مصاباً خلال الساعات الماضية» بحسب ما نقلته الوزارة

وفي سياقٍ ذي صلة.. أظهرت بيانات حكومية أن 60 في المائة من الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج فوراً.

الإذاعة الفلسطينية نقلت عن الهلال الأحمر قوله: «نحن على أعتاب كارثة صحية وبيئية في قطاع غزة… القطاع الصحي منهار تماماً وبحاجة إلى إسناده بكوادر من خارج القطاع» وفق قولها.