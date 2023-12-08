ضبط سيارة صدمت شرطي مرور في طرابلس

8 ديسمبر، 2023 1:39 م
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أخبار ليبيا 24

تمكنت قوة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس من ضبط مركبة قامت في أواخر شهر نوفمبر المنصرم بحادث مروري ولاذت بالفرار.

وقالت المديرية أن القوة تمكنت من خلال إحدى الاستيقافات الأمنية بضبط السيارة بعد الاشتباه بمركبة نوع تيوتا اللون أبيض وبالتواصل مع غرفة السيطرة للاستعلام عنها اتضح بأن المركبة مطلوبة لدى قسم مرور سوق الجمعة.

وأوضحت المديرية أن السيارة كانت قد صدمت شرطي مرور في 25 نوفمبر الماضي ولاذت بالفرار، عليه تم إحالة المركبة رفقة السائق إلى قسم مرور سوق الجمعة من حيث الاختصاص.

8 ديسمبر، 2023 1:39 م
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