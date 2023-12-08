شهداء بالعشرات.. غارات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل المدنين في جميع أنحاء غزة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على مواقع مختلفة من قطاع غزة، في حين تجاوز عدد الشهداء منذ بداية العدوان على القطاع إلى أكثر من 17 ألف شهيد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طيران الاحتلال شن غارات عنيفة وقصف مدفعي على المنازل في الأنحاء الشمالية من القطاع، وتركز القصف في منطقتي جباليا، وبيت لاهيا، كما طال مراكزا للإيواء، وتسبب باشتعال حرائق كبيرة في المنطقة.

وقصف طيران الاحتلال الأحياء الشرقية لغزة، خاصة حيي الشجاعية، والتفاح، وأدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، فيما لم تستطع سيارات الإسعاف من إجلائهم، بسبب تدمير البنية التحتية والشوارع جراء القصف.

وفي مدينة غزة، تعرض حي الشيخ رضوان لقصف عنيف استهدف منازل الفلسطينيين، والتي يتواجد فيها نازحون، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وكان قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل شمال مخيم النصيرات، وأدى إلى استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين، كما تم استهدف مسجد يافا في دير البلح ما أدى إلى تدميره بالكامل، وهو يعد من أكبر المساجد بالمدينة، وأحدثت تدميرا أيضا في مستشفى يافا التخصصي، الذي يستقبل الشهداء والجرحى، ما أدى إحداث تدمير كبير فيه أخرجه عن الخدمة.

وتعرضت مدينة خان يونس لأحزمة نارية من الطائرات الإسرائيلية في منطقة بني سهيلا، والشيخ ناصر، وعبسان، والقرارة، وطالت منازل وأحياء بأكملها.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر دخل يومه الـ63، وسط تدهور خطير في الوضع الإنساني بسبب استمرار شح المواد الغذائية والوقود وانقطاع المياه والكهرباء ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن غزة باتت مكانا “لا يصلح للحياة”.