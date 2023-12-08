شكشك يشارك في الاجتماع  “الأرابوساي” في الرياض

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في الاجتماع السابع والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الأرابوساي” الذي اختتم أعماله أمس الخميس بمدينة الرياض.

وتناول الاجتماع الذي عقد ليومين متتاليين التقارير المقدمة من المجلس التنفيذي والأمانة العامة لمنظمة “الأرابوساي” المتعلقة بنشاطها خلال هذا العام، بحسب بيان ديوان المحاسبة.

واعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة الحساب الختامي للسنة الماضية 2022م، والموازنة التقديرية للسنة المقبلة 2024م.

وبحث المجلس التقارير المقدمة من لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة.

ويعقد المجلس التنفيذي لمنظمة “الأرابوساي” دورة عادية واحدة خلال العام، ويضم في عضويته أحد عشر جهازًا رقابيًا ماليًا يُكوّنون في مجملهم المجلس التنفيذي.