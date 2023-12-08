روسيا تدمر 5 مقاتلات أوكرانية و 224 مسيّرة خلال 7 أيام

أخبار ليبيا 24

تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من إسقاط 5 مقاتلات أوكرانية و224 طائرة مسيرة، خلال الأسبوع الماضي.

وزارة الدفاع الروسية قالت في بيانٍ: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 5 طائرات أوكرانية خلال الأسبوع الجاري، منها 3 “ميغ 29” و2 “سو 25″، بالإضافة إلى مروحية من طراز “مي 8” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية» حسب البيان.

من جهتها أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدميرها 41 طائرة مسيرة من أصل 48 طائرة مُسيَّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع أن جميع الطائرات المُسيَّرة الهجومية إيرانية دون أن توضح ماذا حدث للطائرات لاتي لم يتم اسقاطها.

وفي وقتٍ سابق.. حذرت الولايات المتحدة من «نفاد الأموال لتلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة والمساعدات بحلول نهاية العام».