رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين يجري زيارة تفقدية لدرنة 

8 ديسمبر، 2023 10:08 م
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أخبارليبيا24 

أجرى رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي زيارة تفقدية إلى مدينة درنة للاطلاع على مجريات العمل للفرق الميدانية.  

ووقف السيوي خلال الزيارة اليومين الماضيين على الاحتياجات والصعوبات التي تواجه عمل الفرق التابعة للهيئة، مثنيا على تفانيهم في أداء واجباتهم اتجاه مدينة درنة.  

وأكد رئيس الهيئة على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل عمل الفرق الميدانية في درنة لمواجهة تداعيات إعصار “دانيال”.  

وتضمنت الجولة التي قام بها رئيس الهيئة زيارة الى مقبرة الظهر الأحمر والوقوف على آخر عمليات الاستخراج، وزيارة مكتب شيحا الخاص بإدارة قيد الأهالي الخاص باستقبال اهالي المفقودين وفتح ملفات لذويهم.  

وتفقد السيوي المشرحة ومقبرة الفتايح حيث يتم دفن الجثامين، بعد استيفاء الجوانب الشرعية والقانونية لها. 

8 ديسمبر، 2023 10:08 م
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