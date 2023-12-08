خارجية الدبيبة ترحب بالقانون الصادر عن برلمان الدنمارك بحظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية 

أخبارليبيا24

رحبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بالقانون الجديد الصادر عن برلمان مملكة الدنمارك بشأن حظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا القانون الذي صدر الخميس يشمل الإحراق العلني لنسخ من المصحف الشريف.

وأشادت وزارة الخارجية، بهذه الخطوة المهمة التي ستحد من السماح بالأنشطة الاستفزازية لمشاعر ومقدسات المسلمين.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة ستضع حدا لجرائم الكراهية من الجماعات المتطرفة في مملكة الدنمارك.

وتأمل الوزارة أن تحذو البرلمانات الأوروبية حذو البرلمان الدنماركي في إصدار قوانين مشابهة لما في ذلك من دعم للتعايش السلمي بين مختلف الديانات والثقافات ونشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف بين شعوب العالم.