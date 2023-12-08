أخبار ليبيا 24

استهدفت، السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، فجر اليوم الجمعة، بثلاثة صواريخ على الأقل، وفق ما ذكر مسؤول أمني عراقي.

وقال المسؤول، في تصريح نشرته وكالة فرانس برس، إن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، وسقطت على مشارف المنطقة التي تضم مباني حكومية ودبلوماسية.

وقال، مسؤول عسكري أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن أجهزة الإنذار انطلقت وأن “أصوات ارتطام محتملة سمعت” بالقرب من السفارة الأميركية وقاعدة يونيون 3، حيث تتمركز قوات من التحالف الدولي المناهض للتطرف.