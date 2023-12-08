تكالة: نحن بالمجلس الأعلى للدولة لم نرفض القوانين الانتخابية
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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الجمعة، أنهم لم يرفضوا القوانين الانتخابية.
وقال تكالة خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة :”نحن بالمجلس الأعلى للدولة لم نرفض القوانين الانتخابية”.
وأضاف رئيس المجلس :”أكدنا ومازلنا نؤكد على أن ما تم في أبوزنيقة قد تم اعتماده بالمجلس في جلسة رسمية ورفضنا أي تعديلات حدثت بعده”.
وواصل تكالة :”إذا كان الشريك الأساسي في العملية الدستورية وهو مجلس النواب يريد منا التباحث في هذا القوانين الانتخابية فنحن على أهبة الاستعداد لفتح هذه القوانين”.
واستطرد رئيس المجلس :”لكن لا نريد القفز على النتائج التي وصلنا لها في أبوزنيقة وإحداث أي توافقات بعدها إلا بتوافقنا نحن معهم”.