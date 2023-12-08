تكالة: نحن بالمجلس الأعلى للدولة لم نرفض القوانين الانتخابية 

8 ديسمبر، 2023 9:35 م
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أخبارليبيا24 

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الجمعة، أنهم لم يرفضوا القوانين الانتخابية. 

وقال تكالة خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة :”نحن بالمجلس الأعلى للدولة لم نرفض القوانين الانتخابية”. 

وأضاف رئيس المجلس :”أكدنا ومازلنا نؤكد على أن ما تم في أبوزنيقة قد تم اعتماده بالمجلس في جلسة رسمية ورفضنا أي تعديلات حدثت بعده”. 

وواصل تكالة :”إذا كان الشريك الأساسي في العملية الدستورية وهو مجلس النواب يريد منا التباحث في هذا القوانين الانتخابية فنحن على أهبة الاستعداد لفتح هذه القوانين”. 

واستطرد رئيس المجلس :”لكن لا نريد القفز على النتائج التي وصلنا لها في أبوزنيقة وإحداث أي توافقات بعدها إلا بتوافقنا نحن معهم”. 

8 ديسمبر، 2023 9:35 م
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