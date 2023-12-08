تكالة: المغرب تقف على مسافة واحدة من الفرقاء السياسيين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إن وقوف الرباط على مسافة واحدة بين كل الفرقاء السياسيين في ليبيا يعزز الثقة في الوصول إلى نتائج إيجابية خلال أي مفاوضات تجرى على الأراضي المغربية.

وثمَّن تكالة موقف المملكة المغربية من الأزمة الليبية موضحا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بالرباط أمس الخميس أن الحوارات العديدة بين الأطراف الليبية التي احتضنتها بلاده أسست لمؤسسات وأنهت الصراع الدموي بين الأشقاء الليبيين، كما نقل التلفزيون الرسمي المغربي.

وعاد رئيس مجلس الدولة إلى اتفاق الصخيرات وحوارات بوزنيقة 1 و2 التي أسهمت ـحسب قوله- في بناء المؤسسات السيادية في ليبيا.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة “6+6” المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خير دليل على حدوث توافقات بين الفرقاء الليبيين للوصول إلى قوانين انتخابية ترضي الجميع.

ويقوم تكالة بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد من المجلس الأعلى للدولة، وذلك تمهيدًا لزيارة أخرى ستقود رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في إطار التقريب بين أطراف الصراع لتجاوز عقبة القوانين الخلافية التي تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية والليبية.