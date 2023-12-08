بوريطة: الرباط متفائل وواثق من قدرة الليبيين على الوصول إلى حلول للأزمة الراهنة

أخبار ليبيا 24

قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن حل الأزمة الليبية بأيدي الليبيين أنفسهم، ومخطئ من يعتقد أن بإمكانه أن يصيغ وصفة بالقفز على الليبيين والمؤسسات الشرعية.

وأوضح بوريطة في مؤتمر صحفي على هامش لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في الرباط اليوم الخميس أن المغرب لا رغبة له في تقديم تصور أو رؤية حول الوضع في ليبيا.

وأضاف حسب وسائل إعلام مغربية أن الرباط متفائل دائمًا ولديه الثقة الكاملة في قدرة الليبيين على الوصول إلى حلول للوضع في بلدهم، ويجب فقط ألا تكون هناك تدخلات خارجية.

وأبرز ممثل الدبلوماسية المغربية أن بإمكان الليبيين في السياق الدولي والإقليمي الحالي التقدم نحو عملية سياسية للوصول إلى الانتخابات، وهناك فرصة اليوم يمكن لليبيين أن يستغلوها للوصول إلى حل.

وشدد على أهمية المظلة الأممية لمواكبة التقدم نحو الحل في ليبيا؛ لأنها تعطي الشرعية لما سيتم التوافق حوله، وهي جزء أساسي لإنجاح العملية السياسية وإضفاء الشرعية الأممية عليها.

وأكد أن المغرب يتعاطى مع الملف الليبي انطلاقا من ثوابت أساسية، وتتمثل في اعتبار المجلس الأعلى للدولة مؤسسة موضوع اتفاق سياسي في الصخيرات يعتبرها المغرب شريكًا لا غنى عنه لأي حوار ومفاوضات ونقاش حول مستقبل ليبيا، مؤكدًا أن جميع الأجسام المؤسساتية في ليبيا هي فاعل أساسي في أية عملية سياسية.

وأضاف أن المغرب يعتبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية هو المسار الوحيد الذي من شأنه أن يخرج ليبيا من أزمة الشرعية المؤسساتية، وإخراجها إلى الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي يجعل البلد يتجاوب مع تطلعات الشعب الليبي، مشددًا على أن الانتخابات لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن تصور أي مستقبل مستقر لليبيا بدونها.