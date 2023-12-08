بوتين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في روسيا 2024

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، اليوم، عن نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في مارس من العام المقبل.

وذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، أن بوتين صرح بنتيه الترشح، خلال حديث مع مجموعة من العسكريين خلال مراسم منحهم أوسمة البطولة، بمناسبة عيد “بطل روسيا” في الكرملين.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، قد أعلنت أيام 15 و16 و17 مارس من العام 2024، أياما للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، إنه تم اعتماد قرار التصويت خلال ثلاثة أيام، نزولا عند مطالبات المواطنين لإتاحة وقت أطول للتصويت.

وجاء إعلان لجنة الانتخابات، غداة قرار مجلس الاتحاد الروسي تحديد الـ17 من مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.