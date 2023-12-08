بلينكن: دعمنا العسكري لأوكرانيا مفيد لاقتصادنا

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن دعم بلاده العكسري لأوكرانيا يساعد في «خلق المزيد من فرص العمل الأميركية، والمزيد من النمو داخل اقتصادنا» على حد تعبيره.

وأضاف بلينكن خلال لقائه مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في واشنطن«إذا تطلعنا إلى الاستثمارات التي قمنا بها في الدفاع الأوكراني للتعامل مع هذا العدوان، 90 في المائة من المساعدات الأمنية التي قمنا بها تم إنفاقها بالفعل هنا داخل الولايات المتحدة مع شركاتنا المصنعة» بحسب ما نقلته الخارجية الأمريكية.

وفيما سبق.. حذر الولايات المتحدة من «نفاد الأموال لتلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة والمساعدات بحلول نهاية العام».

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ وفي بيان صدر اليوم، شددت على إمكانية نفاد الأموال مشيرةً إلى مخاطر التأخر في توفير عشرات المليارات من الدولارات لأوكرانيا.

وفقًا للبيان فإن تذبذب التمويل سيؤدي لـ «احتمالية الانتصارات العسكرية الروسية»، معتبرةً أن استمرار تمويل أوكرانيا «هو بمثابة المفتاح لتجنب صراع أكبر في المنطقة» على حد تعبير البيان.