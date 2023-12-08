النفط يتجه نحو الخسارة الأسبوعية السابعة على التوالي

أخبار ليبيا 24

تتجه أسعار النفط القياسية، اليوم الجمعة، نحو الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي بسبب المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي وضعف الطلب الصيني.

يأتي ذلك على الرغم من أن الأسعار تعافت اليوم بعد أن دعت السعودية وروسيا المزيد من أعضاء أوبك + للانضمام إلى تخفيضات الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.54 دولار، بما يعادل 2.1%، إلى 75.59 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار، أو 2%، إلى 70.73 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو في الجلسة السابقة، في علامة على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تعاني من فائض في المعروض.

يوجد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أيضًا في حالة كونتانغو، وهو هيكل سوق يتم فيه تداول أسعار الأشهر الأولى بخصم عن الأسعار الأبعد.

ودعت المملكة العربية السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، يوم الخميس، جميع أعضاء أوبك + إلى الانضمام إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج لصالح الاقتصاد العالمي، بعد أيام فقط من اجتماع صعب لنادي المنتجين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات إنتاجية مجتمعة قدرها 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.