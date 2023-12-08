العريبي يطلع على سير عمل مشروع صيانة جامعة بنغازي مع الشركات المنفذة 

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اطلع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي على سير عمل مشروع صيانة جامعة بنغازي مع الشركات المنفذة.

وتطرق العريبي خلال الاجتماع الأربعاء إلى أعمال معالجة الأنفاق المتضررة بالإضافة إلى تمديدات الأحمال الكهربائية للجامعة وتوزيع الأحمال الكهربائية للكليات.

واستعرض رئيس اللجنة عملية توحيد الواجهة المعمارية للكليات القديمة (الآداب/ الاقتصاد/ القانون) وتم الاتفاق على أخذ عينات لاختيار واحدة منها وتوحيدها على كل الكليات.

واطلع العريبي على نسبة الإنجاز داخل كل مشروع بشكل منفصل، بما فيها قاعة المؤتمرات وبيوت الطلبة، حيث تم التأكيد من قبل الشركات المنفذة على الانتهاء من مشروع صيانة جامعة بنغازي في الوقت المحدد من قبل اللجنة.