العريبي يطلع على سير عمل مشروع صيانة جامعة بنغازي مع الشركات المنفذة 

8 ديسمبر، 2023 1:20 ص
0 0

أخبارليبيا24 

اطلع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي على سير عمل مشروع صيانة جامعة بنغازي مع الشركات المنفذة. 

وتطرق العريبي خلال الاجتماع الأربعاء إلى أعمال معالجة الأنفاق المتضررة بالإضافة إلى تمديدات الأحمال الكهربائية للجامعة وتوزيع الأحمال الكهربائية للكليات. 

واستعرض رئيس اللجنة عملية توحيد الواجهة المعمارية للكليات القديمة (الآداب/ الاقتصاد/ القانون) وتم الاتفاق على أخذ عينات لاختيار واحدة منها وتوحيدها على كل الكليات. 

واطلع العريبي على نسبة الإنجاز داخل كل مشروع بشكل منفصل، بما فيها قاعة المؤتمرات وبيوت الطلبة، حيث تم التأكيد من قبل الشركات المنفذة على الانتهاء من مشروع صيانة جامعة بنغازي في الوقت المحدد من قبل اللجنة. 

8 ديسمبر، 2023 1:20 ص
0 0

المزيد من الأخبار

حالة الطقس

للتقلبات الجوية..المقريف يمنح مراقبي التعليم بالبلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة 

8 ديسمبر، 2023 1:01 ص

جهاز الإسكان والمرافق يرد على حادثة انهيار جزء من طريق جامعة طرابلس 

7 ديسمبر، 2023 11:22 م

إحالة مخصصات ملاحق منحة الأولاد عن السنوات 2020 و2022 وحتى الربع الثالث 2023 إلى المصارف 

7 ديسمبر، 2023 10:48 م

بلدية بنغازي تعلن توقف تدفق المياه عن الأحياء السكنية الواقعة شرق المدينة 

7 ديسمبر، 2023 10:06 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى