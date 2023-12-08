الحكومة الليبية: الحرس البلدي يسير دوريات لمراقبة الأسعار بحسب قرار حماد 

أخبارليبيا24

سير جهاز الحرس البلدي دوريات تفتيشية على المحال التجارية، لمراقبة الأسعار بحسب قرار رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد.

وذكرت الحكومة الليبية أن هذه الدوريات تنفيذًا لقرار رئيس الحكومة وزير الاقتصاد المكلف بخصوص تحديد أسعار السلع الغذائية.

وكان حماد، بحث مع وزير الاقتصاد والتجارة المفوّض، عصام معتوق، وعدد من المسؤولين سبل ضبط أسعار بعض السلع الغذائية.

وقالت الحكومة، إن الاجتماع جاء في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر الذي تشهده ليبيا من قبل بعض التجار.

وأضافت، أنّه تم في ختام الاجتماع إصدار القرار رقم (40) لسنة 2023م من قبل رئيس الوزراء – وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، أسامة حماد، الذي يخص ضبط الأسعار والتخفيف من وطأتها على المواطن، والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط.