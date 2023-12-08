الثلاثاء المقبل إعادة تشغيل المعبر الحدودي غدامس– الدبداب بين ليبيا والجزائر 

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أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إعادة تشغيل المعبر الحدودي غدامس– الدبداب مع الجزائر الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الوزارة – بحسب صحيفة الشرق الأوسط – أن إعادة تشغيل المعبر تأتي تسهيلاً لانتقال المواطنين من البلدين وأمام الحركة التجارية.

وأضافت وزارة الخارجية أن افتتاح المعبر الحيوي بين البلدين جاء بعد الانتهاء من استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية كافة من الجانبين.

وأكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع أن هناك أثر إيجابي ومنافع اقتصادية ستعود على منطقته، بعد إعادة تشغيل المعبر.

وأوضح المانع، أن استئناف العمل بمنفذ «غدامس – الدبداب»، سيُخرج مدينته من الركود الاقتصادي التي تعانيه، خصوصاً أن المدينة تشتكي، كغيرها من مدن الجنوب الليبي، من الفقر والتهميش وشح الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل.