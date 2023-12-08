الثلاثاء المقبل إعادة تشغيل المعبر الحدودي غدامس– الدبداب بين ليبيا والجزائر 

8 ديسمبر، 2023 10:26 م
0 0
معبر الدبداب
معبر الدبداب

أخبارليبيا24 

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إعادة تشغيل المعبر الحدودي غدامس– الدبداب مع الجزائر الثلاثاء المقبل. 

وأوضحت الوزارة – بحسب صحيفة الشرق الأوسط – أن إعادة تشغيل المعبر تأتي تسهيلاً لانتقال المواطنين من البلدين وأمام الحركة التجارية. 

وأضافت وزارة الخارجية أن افتتاح المعبر الحيوي بين البلدين جاء بعد الانتهاء من استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية كافة من الجانبين. 

وأكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع أن هناك أثر إيجابي ومنافع اقتصادية ستعود على منطقته، بعد إعادة تشغيل المعبر. 

وأوضح المانع، أن استئناف العمل بمنفذ «غدامس – الدبداب»، سيُخرج مدينته من الركود الاقتصادي التي تعانيه، خصوصاً أن المدينة تشتكي، كغيرها من مدن الجنوب الليبي، من الفقر والتهميش وشح الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل. 

8 ديسمبر، 2023 10:26 م
0 0

المزيد من الأخبار

رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين يجري زيارة تفقدية لدرنة 

8 ديسمبر، 2023 10:08 م

تكالة: نحن بالمجلس الأعلى للدولة لم نرفض القوانين الانتخابية 

8 ديسمبر، 2023 9:35 م

لا يحق لأي جهة دولية رفض عمل يخضع للسيادة الليبية..6+6 ترد على دعوة باتيلي للحوار 

8 ديسمبر، 2023 9:24 م

نورلاند وسرحان يناقشان أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا 

8 ديسمبر، 2023 8:38 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى