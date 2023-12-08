التركيبة السكانية للمهاجرين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

شملت دراسة نشرتها منظمة الهجرة الدولية، مطلع شهر ديسمبر الجاري، حول تأثير التغير المناخي على الهجرة في ليبيا، التعداد السكاني للمهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا.

وقالت الدراسة إن تعداد المهاجرين داخل ليبيا يصل لنحو 704,369 شخصا؛ حيث تمّ التعرف على المهاجرين بواسطة مصفوفة تتبع النزوح في مايو ويونيو 2023 في 100 منطقة ليبية.

وأوضحت الدراسة، أن نسبة الذكور، تصل إلى نحو 79%، بينما تصل نسبة الإناث إلى 11%. وأشارت الدراسة إلى نسبة الأطفال تصل إلى 10 % بينهم 4 % مولودين في ليبيا.

جنسيات المهاجرين

وبيّنت الدراسة أبرز خمس جنسيات للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، حيث ذكرت أن غالبية المهاجرين هم من دولة النيجر بنسبة 25%.

وأتى المهاجرين غير الشرعيين من مصر في المرتبة الثانية بنسبة 24%، وحل المهاجرين من السودان في المرتبة الثالثة بنسبة 18%.

وذكرت الدراسة أن المهاجرين غير الشرعيين من دولة تشاد في المرتبة الرابعة، ويمثلون ما نسبته 11%، من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين، فيما أتى المهاجرين من نيجيريا في المرتبة الخامسة بنسبة 4%.