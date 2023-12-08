الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة الليلة على شمال غرب ليبيا

8 ديسمبر، 2023 12:11 م
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أخبار ليبيا 24

نبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من أجواء شتوية ممطرة بغزارة أحيانا على بعض الأماكن في شمال غرب ليبيا.

وقال المركز، إن الأمطار الغزيرة ستتركز الليلة على جبل نفوسة والساحل من زوارة إلى طرابلس والدواخل.

وأضاف، أن الأمطار تكون مصحوبة بخلايا رعدية، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة. والرياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلومترا في الساعة.

وذكر، أن فرصة الأمطار تشمل من مساء الغد مناطق الشمال الشرقي، وتكون جيدة خاصة على المنطقة من راس لانوف إلى إجدابيا.

وأوضح، أن من المتوقع أن تكون الفرصة جيدة يومي الأحد والإثنين، وقد تشمل الأمطار من حين لآخر بعض مناطق الجنوب الغربي.

 

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8 ديسمبر، 2023 12:11 م
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