أمن طرابلس تحذر السائقين مع اقتراب المنخفض الجوي

أخبار ليبيا 24

وجهت مديرية أمن طرابلس نداء للسائقين مع اقتراب المنخفض الجوي للأجواء الليبية تزامنًا مع تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من أمطار ستكون شديدة الغزارة خاصة على المناطق الواقعة غرب طرابلس وجبل نفوسة؛ مما يؤدي إلى جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ودعت مديرية الأمن، في بيان لها، سائقي المركبات الآلية بأخذ الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة، والابتعاد قدر الإمكان عن تجمعات المياه وتجنب الخروج إلا للضرورة.

وفي حين أشار المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة بدءًا من السبت المقبل، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي تعليمات إلى الجهات التابعة للوزارة بتشكيل غرف طوارئ بالتنسيق مع البلديات ورفع درجة التأهب القصوى استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة.