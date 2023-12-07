39 سفينة محملة بالبضائع ترسو بميناء جليانة

يشهد ميناء المنطقة الحرة (جليانة) ببنغازي ارتفاع ملحوظ في عدد السفن المحملة بالبضائع المختلفة وفقاً لمكتب المناولة والتخزين بالميناء.

وأوضح مدير مكتب المناولة والتخزين بالميناء “الشريف عون” في تصريح صحفي ، أن عدد السفن التجارية التيرست بميناء المنطقة الحرة “جليانة” ببنغازي خلال شهر نوفمبر الماضي قد بلغ (39) سفينة محملة بشحناتمتنوعة وأن (31) منها كانت تحمل بضائع وسيارات و(3) سفن تحمل شحنات من سلعة السكر وسفينة واحدةتحمل شحنة أنابيب وسفينتين تحملان ذرة وقمح سائب وسفينتين محملتين بالكامل بالسيارات.

وأشار “عون” أن ميناء المنطقة الحرة جليانة” ببنغازي يشهد وتيرة مرتفعة في عدد السفن وأن عمليات تفريغالسفن تسير بانسيابية ودون عرقلة وتعطيل.