موسى المقريف يبحث مع المعهد العربي للتّخطيط الاِستفادة من برامج المعهد

بحث وزير التَّربية والتَّعليم بحكومة الوحدة “موسى المقريف” الاِستفادة من برامج المعهد العربي للتّخطيط بدولة الكويت، وذلك خلال اِجتماعه صباح اليوم الأربعاء مع مُدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للمعهد الدكتور ” إيهاب المقابلة”، ومنسق التّعاون بين المعهد ودولة ليبيا الدكتور “عبدالله الدرسي”.

وَتناول اللقاء الذي عُقد بمكتب الوزير بِحضور مستشار الوزير، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، اِستفادة ليبيا من برامج المعهد باعتبارها عُضواً في المعهد مُنذ تأسيسه في العام 1980م.

وقدّم مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد الدكتور ” إيهاب المُقابلة” لمحة عن المعهد ودوره وبرامجه التي يُقيمها، وجهوده في إقامة برامج التدريب مجاناً للبلدان العربية في ضوء ما يستقبله من ترشيحات منها، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي لِتطوير اِستفادة ليبيا من خدمات المعهد، وبحث إمكانية توقيع اِتِّفاقية بين الوزارة والمعهد، متناولاً في خِتام كلمته أهمّية مُبادرة نشر ثقافة ريادة الأعمال للتلاميذ والطلاب.