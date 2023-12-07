مفوض أممي: لابد من وقف فوري لإطلاق النار في غزة

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن على المجتمع الدولي أن يصر على “الوقف الفوري لإطلاق النار” في غزة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وتطرق تورك خلال حديثه للوضع القائم في غزة التي ترزح تحت الحصار والهجمات الإسرائيلية.

كما تحدث عن الصعوبات التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة.

وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي أن يصر بصوت واحد على “الوقف الفوري لإطلاق النار” في غزة.

وأكد تورك أن قضية حقوق الإنسان يجب أن تكون “مشتركة لجميع شرائح المجتمع”.

وأوضح أن الصراعات “العنيفة” تتزايد وتتكثف في جميع أنحاء العالم، وأن المدنيين في غزة ما زالوا يتعرضون للعقاب “الوحشي” من قبل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

وأشار تورك إلى أن الفلسطينيين في غزة “يعيشون في حالة رعب متزايد”، وأن هجمات الجيش الإسرائيلي علىشمال وجنوب القطاع ما زالت مستمرة.

وتابع: “الهجمات الإسرائيلية أثرت على آلاف الأشخاص الذين شردوا قسراً، ولا يوجد مكان آمن في غزة. ويتمتهجير الناس إلى أماكن ضيقة للغاية في ظروف غير صحية”.

وأردف: “الوضع الكارثي الذي ظهر في قطاع غزة كان متوقعًا تماماً، وفي ظل مخاوف بشأن انتشار الأمراض والأوبئة، توقفت المساعدات الإنسانية مجدداً”.