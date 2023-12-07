مارس المُقبل.. موعد الانتخابات الروسية

أخبار ليبيا 24

أعلنت روسيا أن الـ 17 من مارس العام 2024 سيكون موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية

مجلس الاتحاد الروسي توقع أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً ترشحه في الانتخابات قريباً، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي كان قد غير الدستور خصيصاً من أجل أن يترشح للرئاسة مجدداً.

وفي سياقٍ منفصل… تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدة كروموف الصغيرة، قرب باخموت في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية، قالت في بيانٍ لها إن «قوات مدعومة بالطيران والمدفعية حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة، وحرّرت قرية أرتيموفسكوي»، بحسب البيان.

وفيما سبق… ألقت وزارة الداخلية الروسية القبض على 21 شخصًا يعملون ضمن شبكة مخدرات تديرها أوكرانيا.