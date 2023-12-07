قمة ودية بين الأهلي بنغازي والاتحاد على ملعب شهداء بنينا

7 ديسمبر، 2023 9:06 م
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أخبار ليبيا 24

يستضيف ملعب شهداء بنينا في بنغازي مباراةً ودية تجمع فريق الأهلي بنغازي ونظيره الاتحاد مساء يوم غد الجمعة.

وستنطلق المباراة عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة، وفق ما أعلن الناديين على حسابهما في “فيسبوك”، اليوم الخميس.

ووصل الفريق الأول لنادي الاتحاد لكرة القدم إلى بنغازي يوم أمس الأربعاء للدخول في معسكر استعدادي قصير.

وهذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين، بعد اللقاء الرسمي في افتتاح سداسي تتويج النسخة الماضية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الأهلي بنغازي على ملعب سوسة بنتيجة هدفين لهدف.

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7 ديسمبر، 2023 9:06 م
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