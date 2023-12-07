ضمن دورة الصداقة الدولية.. المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يخسر أمام تونس بثلاثة أشواط  

7 ديسمبر، 2023 1:45 م
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أخبار ليبيا 24

فقد المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 سنة نتيجة مباراته التي خاضها، أمس الأربعاء، أمام نظيره التونسي في أول أيام دورة الصداقة الدولية الودية، التي انطلقت في مدينة قليبية التونسية، والتي ستستمر حتى السبت المقبل.

وتمكن المنتخب التونسي من التغلب على المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة بثلاثة أشواط من دون مقابل، جاءت نتيجتها 25-15 و25-23 و25-21.

وتأتي دورة الصداقة الدولية الودية في إطار استعداد المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة للمشاركة في البطولة الأفريقية للناشئين التي ستقام في مدينة مصراتة في الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر 2023.

7 ديسمبر، 2023 1:45 م
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