خلال لقائه المجلس الأعلى للمرأة.. باتيلي يدعو القادة السياسيين لتهيئة الظروف أمام الانتخابات

أخبار ليبيا 24

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، على ضرورة عمل القادة السياسيين على تهيئة الظروف المواتية لكي يتمكن الليبيون من انتخاب مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيسة المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية ليلى السويسي وعدة عضوات، في إطار المشاورات التي يجريها مع جميع المكونات الليبية وبالتوازي مع محاولاته لجمع الفرقاء السياسيين لإيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق للانتخابات.

ودعا المبعوث الأممي القادة السياسيين إلى ضبط مواقفهم على ما تبديه جميع مكونات الشعب الليبي من تمسك بالوحدة ورغبة في السلام والاستقرار.

وقال باتيلي إن المشاركات في الاجتماع انتقدن نقص تمثيلية النساء على جميع المستويات ودعون إلى تمكين المرأة الليبية من مشاركة سياسية ذات مغزى، كما رحبن بدعوته لإجراء حوار بين الجهات الفاعلة الرئيسية ووعدن بتقديم مساهمة مكتوبة حول كيفية إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وكان قد دعا باتيلي كلا من: رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، إلى تسمية ممثليهم من أجل المشاركة في اجتماع تحضيري للقاء القيادات الخمسة.