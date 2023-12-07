حبس مدير مستشفى الشويرف القروي 4 سنوات بتهمة لاستيلائه على أكثر من ثلاثة ملايين دينار

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قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن أربع سنوات على مدير عام مستشفى الشويرف القروي ونائبه ومفوض أداة تنفيذ متعاقد عليها في واقعة الاستيلاء على ثلاثة ملايين و560 ألف دينار.

وألزمت المحكمة المدانين برد المبلغ المذكور وغرمت كل واحد منهم أربعة آلاف دينار، ويأتي الحكم بناء على ما رفعته النيابة العامة من واقعات فساد، بحسب بيان مكتب النائب العام،

ويتعلق الأمر بتآمر مدير المستشفى ونائبه مع مفوض إدارة التنفيذ عن طريق الاتفاق على عدم توريد مستلزمات ومعدات طبية متعاقد عليها ووضعهم وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد بتسلم المعدات والمستلزمات بغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة.