جهاز الإسكان والمرافق يرد على حادثة انهيار جزء من طريق جامعة طرابلس 

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أوضح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، أن الانهيار المفاجئ الذي حدث اليوم الخميس، في جزء من طريق جامعة طرابلس، كان على خطٍ قديم متهالك منفذ منذ عام 1978.

وأضاف الجهاز أنه باشر استبدال الخط القديم باستخدام تقنية متطورة تسمى الحفر الأفقي الموجه (H.D.D) بدايةً من جزيرة سيدي المصري بمسافة 400 متر، كمرحلة أولى في اتجاه الشرق.

وأوضح أن الجزء الذي حدث به الانهيار صباح اليوم، يأتي ضمن أعمال المرحلة الثانية التي سيباشر الجهاز تنفيذها خلال المدة القليلة المقبلة.

وأكد الجهاز أن أعمال استبدال هذا الخط بالكامل، ستستمر وصولاً إلى جزيرة الفرناج بطول حوالي 3800 متر، لتشمل معالجة مشكلة الطفح الكائن بتقسيم الجراح والمناطق المجاورة، وفق البرنامج الزمني المحدد للمشروع.

وكانت مديرية أمن طرابلس، ذكرت اليوم الخميس، حدوث هبوط أرضي في جزء من طريق الجامعة بالمدينة؛ نتيجة مياه الأمطار.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط سيارة داخل الحفرة التي تسبب فيها السقوط الأرضي دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأشارت المديرية في بيان مقتضب إلى أنها تواصلت مع شركة العامة للمياه والصرف الصحي للبدء في صيانة الطريق.