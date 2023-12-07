بلدية بنغازي تعلن توقف تدفق المياه عن الأحياء السكنية الواقعة شرق المدينة 

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أعلنت بلدية بنغازي اليوم الخميس، عن توقف تدفق المياه عن الأحياء السكنية الواقعة شرق مدينة بنغازي.

وأوضحت البلدية أن توقف المياه يأتي للقيام بأعمال الترحيل والربط النهائي لخط مياه الشُرب الرئيسي قُطر (900 ملم) الكائن بطريق المطار وتركيب المحابس مع تثبيته بالخرسانة.

وأشارت بلدية بنغازي إلى أن قطع تدفق المياه يستمر لمُدة (48 ساعة) اعتبارًا من صباح يوم الأحد المقبل 10 ديسمبر 2023م.

وطمأنت البلدية المواطنين بأن تدفق المياه سوف يعود بشكل تدريجي بعد انتهاء الأعمال خلال المُدة المذكورة.