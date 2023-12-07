بلدية بنغازي تعلن توقف تدفق المياه عن الأحياء السكنية الواقعة شرق المدينة 

7 ديسمبر، 2023 10:06 م
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أخبارليبيا24 

أعلنت بلدية بنغازي اليوم الخميس، عن توقف تدفق المياه عن الأحياء السكنية الواقعة شرق مدينة بنغازي. 

وأوضحت البلدية أن توقف المياه يأتي للقيام بأعمال الترحيل والربط النهائي لخط مياه الشُرب الرئيسي قُطر (900 ملم) الكائن بطريق المطار وتركيب المحابس مع تثبيته بالخرسانة. 

وأشارت بلدية بنغازي إلى أن قطع تدفق المياه يستمر لمُدة (48 ساعة) اعتبارًا من صباح يوم الأحد المقبل 10 ديسمبر 2023م. 

وطمأنت البلدية المواطنين بأن تدفق المياه سوف يعود بشكل تدريجي بعد انتهاء الأعمال خلال المُدة المذكورة. 

7 ديسمبر، 2023 10:06 م
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